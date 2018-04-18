Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Лилия Гумерова: «Необходимо стимулировать инновационные подходы в сфере образования»

ПОЛИТИКА

Лилия Гумерова: «Необходимо стимулировать инновационные подходы в сфере образования» Фото: пресс-служба СФ РФ

Лилия Гумерова: «Необходимо стимулировать инновационные подходы в сфере образования» Фото: пресс-служба СФ РФ

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова встретилась с победителями Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» 2017 года.

«Конкурс объединяет тысячи учителей и работников сферы образования по всей России. Стало доброй традицией награждать победителей в Совете Федерации, палате регионов. Номинации конкурса говорят сами за себя — образовательные технологии, воспитательная работа, творческое развитие обучающихся и управление образовательным процессом. За годы проведения конкурс зарекомендовал себя как площадка для обсуждения концепций и практик инновационного развития в сфере образования», — сказала сенатор от Башкортостана.

По словам парламенатрия, в «текущем году представлено много коллективных работ или работ в соавторстве — более 170. Это почти в три раза больше по сравнению с 2016 года».

Победителями и призерами конкурса «Мои инновации в образовании-2017» были признаны 59 работ. Среди победителей и призеров — девять директоров общеобразовательных школ, шесть воспитателей дошкольных учреждений, восемь преподавателей в сфере среднего профессионального образования, двое работников органов управления образованием и учителя общеобразовательных школ из 29 регионов России.

Теги: совет федерации, конкурс, инновации в образовании
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Православные отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших
Православные христиане во вторник, 17 апреля, отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших. Она приходится на девятый день после Пасхи. Это назван
Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть