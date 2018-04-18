Лилия Гумерова: «Необходимо стимулировать инновационные подходы в сфере образования» Фото: пресс-служба СФ РФ Лилия Гумерова: «Необходимо стимулировать инновационные подходы в сфере образования» Фото: пресс-служба СФ РФ

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова встретилась с победителями Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» 2017 года.

«Конкурс объединяет тысячи учителей и работников сферы образования по всей России. Стало доброй традицией награждать победителей в Совете Федерации, палате регионов. Номинации конкурса говорят сами за себя — образовательные технологии, воспитательная работа, творческое развитие обучающихся и управление образовательным процессом. За годы проведения конкурс зарекомендовал себя как площадка для обсуждения концепций и практик инновационного развития в сфере образования», — сказала сенатор от Башкортостана.

По словам парламенатрия, в «текущем году представлено много коллективных работ или работ в соавторстве — более 170. Это почти в три раза больше по сравнению с 2016 года».

Победителями и призерами конкурса «Мои инновации в образовании-2017» были признаны 59 работ. Среди победителей и призеров — девять директоров общеобразовательных школ, шесть воспитателей дошкольных учреждений, восемь преподавателей в сфере среднего профессионального образования, двое работников органов управления образованием и учителя общеобразовательных школ из 29 регионов России.