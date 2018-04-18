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18 апреля Среда

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Сенаторы предлагают запретить рекламу лекарств на телеканалах

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете распространения в телепрограммах рекламы лекарственных средств. Авторами инициативы выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель, бывший замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается запретить распространение в телепередачах и телепрограммах рекламы лекарственных средств», — говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных.

По мнению сенаторов, мотивация рекламодателя, как правило, далека от заботы о здоровье пациентов. Компании заинтересованы в рекламе в телепрограммах и телепередачах вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств. На рекламе на телевидении целиком основывается рост рынка антидепрессантов, поскольку люди, которые употребляют эти препараты, обладают в силу депрессивных психических состояний повышенной внушаемостью.

«Реклама создает условия для несогласия пациентов следовать рецептурным назначениям медицинских работников, что в свою очередь ведет к правонарушениям со стороны аптечных организаций в виде отпуска соответствующих лекарственных препаратов без рецепта по сформированному на основе рекламы в телепередачах и телепрограммах желанию потребителя», — предупреждают сенаторы.

Это создает риск для жизни и здоровья потребителей лекарств в виде аллергических реакций, привыкания, неучтенного побочного действия и иных негативных следствий применения лекарств без назначения врача.

Теги: реклама лекарств, законодательство
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