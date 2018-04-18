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Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook. Возможна блокировка

ОБЩЕСТВО

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook. Возможна блокировка Фото: ИА «Башинформ»

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook. Возможна блокировка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook до конца 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал он.

По словам Жарова, в том случае, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке.

«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — отметил глава Роскомнадзора.

Теги: Роскомнадзор
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