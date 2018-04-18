В Башкирии с начала года на недобросовестных работодателей поступило более пяти тысяч жалоб Фото: Центр занятости населения Уфы | Видео: телеканал «Вся Уфа» В Башкирии с начала года на недобросовестных работодателей поступило более пяти тысяч жалоб Фото: Центр занятости населения Уфы | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

За первый квартал 2018 года Государственная инспекция труда в Башкортостане приняла более пяти тысяч жалоб на недобросовестных работодателей. По информации телеканала «Вся Уфа», претензии имеют различный характер: от ошибочной политики компании до неудобного графика работы. Но главная проблема, с которой сталкиваются работники, это неверное оформление трудового договора либо и его отсутствие.

Без него специалисты советуют не устраиваться на работу. На этапе оформления нужно помнить о ряде обязательных пунктов. В первую очередь должна быть прописана зарплата, а также обязанности, срок действия договора.

«Стоит обратить внимание на то, чтобы был именно трудовой договор, а никак не различные вариации гражданско-правовых договоров: договоры оказания услуг, договора подряда и прочие варианты», - прокомментировала замруководителя региональной Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Кроме того, согласно статьи Трудового кодекса РФ, допуск человека даже к стажировке влечет за собой обязанность работодателя заключить трудовой договор.

Трудовой договор – это единственное, что может уберечь сотрудников от действий недобросовестных работодателей. Однако из-за банальной невнимательности или отсутствия юридической грамотности, этот документ может стать просто бумажкой.