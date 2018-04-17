«В воздухе и в космосе»: В Башкирии объявлен конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова «В воздухе и в космосе»: В Башкирии объявлен конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии объявлен ставший уже традиционным конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант». Прием творческих работ продолжится до 30 апреля, до 21.00 по московскому времени.

«Тотальный диктант – 2018» написали на суше и на воде, в воздухе и в космосе, в горах, на вокзалах, а где и как писали его вы? Расскажите об этом нам и окружающим, — призывает соорганизатор масштабной образовательной акции Альфия Кутлуева. — Лучшее сочинение выберет оргкомитет, победитель получит ценный приз. Результаты конкурса сочинений объявим 15 мая».

Для тех, кто решился описать свои впечатления от «Тотального диктанта» есть возможность выбрать форму подачи материала по четырем номинациям: #ТД_МалаяФорма, #ТД_Лонгрид, #ТД_Поэзия, #ТД_ОригинальныйЖанр (фото, видео, сочинения в комиксах и др.).

На своей странице в «ВКонтакте» или Facebook нужно написать текст на тему «Как я писал Тотальный диктант». Затем поставить на странице с текстом ссылку на сайт totaldict.ru и хэштэг #как_я_писал_тд с указанием номинации, в которой вы выдвигаете своё сочинение, а также добавить ссылку на своё сочинение комментарием к этому посту.