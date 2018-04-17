Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

«В воздухе и в космосе»: В Башкирии объявлен конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант»

ОБЩЕСТВО

«В воздухе и в космосе»: В Башкирии объявлен конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова

«В воздухе и в космосе»: В Башкирии объявлен конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант» Фото: Алина Оразова

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии объявлен ставший уже традиционным конкурс сочинений «Как я писал Тотальный диктант». Прием творческих работ продолжится до 30 апреля, до 21.00 по московскому времени.

«Тотальный диктант – 2018» написали на суше и на воде, в воздухе и в космосе, в горах, на вокзалах, а где и как писали его вы? Расскажите об этом нам и окружающим, — призывает соорганизатор масштабной образовательной акции Альфия Кутлуева. — Лучшее сочинение выберет оргкомитет, победитель получит ценный приз. Результаты конкурса сочинений объявим 15 мая».

Для тех, кто решился описать свои впечатления от «Тотального диктанта» есть возможность выбрать форму подачи материала по четырем номинациям: #ТД_МалаяФорма, #ТД_Лонгрид, #ТД_Поэзия, #ТД_ОригинальныйЖанр (фото, видео, сочинения в комиксах и др.).

На своей странице в «ВКонтакте» или Facebook нужно написать текст на тему «Как я писал Тотальный диктант». Затем поставить на странице с текстом ссылку на сайт totaldict.ru и хэштэг #как_я_писал_тд с указанием номинации, в которой вы выдвигаете своё сочинение, а также добавить ссылку на своё сочинение комментарием к этому посту.

Теги: конкурсы, тотальный диктант
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
Православные отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших
Православные христиане во вторник, 17 апреля, отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших. Она приходится на девятый день после Пасхи. Это назван
Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть