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18 апреля Среда

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В центре Уфы место просадки грунта засыпали гравием и щебнем

ОБЩЕСТВО

В центре Уфы место просадки грунта засыпали гравием и щебнем Фото: информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы

В центре Уфы место просадки грунта засыпали гравием и щебнем Фото: информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы вечером 17 апреля городские службы устранили последствия просадки грунта – произвели отсыпку гравием и щебнем. В местном муниципалитете пообещали восстановить асфальтовое покрытие «в скором времени».

Как сообщало агентство «Башинформ», по улице Ленина, 99, около остановки «Пермская», на проезжей части провалился асфальт. На место были направлены необходимые для устранения нештатной ситуации службы. Предварительная причина случившегося — промоина грунта из-за утечки на инженерных сетях, произошедшей при оттаивании грунта.

Теги: ремонт, дороги
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