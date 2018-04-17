В центре Уфы на проезжей части провалился асфальт Фото: информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы В центре Уфы на проезжей части провалился асфальт Фото: информационно-аналитический отдел администрации Советского района Уфы

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе по улице Ленина, 99, около остановки «Пермская», на проезжей части провалился асфальт. Информация о случившемся поступила в Управление гражданской защиты города, на место были направлены необходимые для устранения нештатной ситуации службы.

Сейчас участок дороги, на котором произошла усадка грунта, огорожен Управлением по содержанию и благоустройству Советского района. Ситуация находится на контроле городских властей. Сотрудники МУП «Уфаводоканал» занимаются устранением последствий усадки грунта. Предварительная причина случившегося — промоина грунта из-за утечки на инженерных сетях, произошедшей при оттаивании грунта.

Предприятие приносит извинения уфимцам за временные неудобства, связанные с производством ремонтных работ.