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18 апреля Среда

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В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей

ОБЩЕСТВО

В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Бакалинской, Акназарова, Красноводской. Публичные слушания по проекту планировки и межевания назначат сегодня, 18 апреля, депутаты горсовета. Проект выполнен по заказу строительной компании «Агидель-Инвест-Строй».

Жителям города предстоит утвердить снос двухэтажных малоценных жилых домов, которые в настоящее время находятся на этой территории. Это жилые дома по адресам: ул. Бакалинская, 38, ул. Бакалинская, 36, ул. Бакалинская, 44/1, а также административное здание на Бакалинской, 46, хозпостройки и гаражи.

Новая застройка формируется двумя жилыми домами: 20 этажей — протяженный дом и 28 этажей — точечный, расположенными по красным линиям. В 20-этажном здании будет подземная автостоянка. На кровле разместят физкультурные площадки, площадки для игр детей и отдыха взрослых.

Фасады новых зданий будут спроектированы в стиле, максимально гармонирующем с существующей сохраняемой застройкой и характером данного места.

Теги: строительство, горсовет Уфы
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