В Башкирии зафиксированы первые случаи укусов клещей Фото: Олег Яровиков В Башкирии зафиксированы первые случаи укусов клещей Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В медучреждениях Уфы и Туймазов зафиксированы два случая укусов клещей. По словам эпидемиологов, активность кровососов будет расти, так как в республику пришло потепление. К тому же, горожане теперь чаще бывают на природе: открылся дачный сезон.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора по РБ, основная мера профилактики клещевого энцефалита — это иммунизация и проводится она течение всего года. Первую инъекцию лучше делать осенью, но обычно люди обращаются к медикам именно весной. Две инъекции ставятся с интервалом от трех до пяти месяцев, третья — через год после второй, в дальнейшем проводятся ревакцинации с периодичностью раз в три года. Главное условие вакцинации — в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага.

Вакцину можно поставить в частных центрах. По этому вопросу лучше обратиться в поликлинику по месту жительства. Отечественная вакцина (одна доза) стоит порядка 350-400 рублей, импортная – около 1000 рублей.

В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт, где можно квалифицированно удалить клеща и решить вопрос о необходимости экстренной профилактики иммуноглобулином. Она проводится не позднее трех дней с момента укуса.

Ранее «Башинформ» публиковал инфокарты с графиком работы пунктов, куда можно отнести клеща на «обследование».

На природе также следует пользоваться репеллентами, одежду лучше выбирать светлого цвета, а ноги должны быть закрытыми.

Напомним, в прошлом году по данным Роспотребнадзора РБ за медицинской помощью по поводу присасывания кровососов обратились чуть более 11 тысяч жителей республики. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» (КВЭ) поставлен в 20 случаях, иксодовый клещевой боррелиоз — в 29.