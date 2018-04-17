Мастерица из Башкирии возрождает национальные головные уборы Фото: автор









Мастерица из Башкирии возрождает национальные головные уборы Фото: автор

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ» Разина Шарипова/.

Известная на весь северо-восток Башкортостана мастерица по пошиву национальных костюмов, головных уборов и изготовлению украшений, общественный деятель и активистка народного фольклорного кружка «Ак йондоз» Танзиля Гайнетдинова из Мечетлинского района взялась за восстановление головного убора для девочек — хараус (һарауыс).

Забытый в начале прошлого века головной убор местные рукодельницы нашли в историко-краеведческом музее села Большеустьикинское. Его надевали девочки, незамужние девушки, также его использовали для фиксации платка и придания ему объема. Хараус и платок (ҡушъяулыҡ) являются особенностью национального костюма северо-восточных башкир. В южно-уральских районах более употребительны названия монлайка, кашмау.

Разменявшая седьмой десяток ветеран педагогического труда Танзиля Гайнетдинова после выхода на заслуженный отдых вплотную занялась изготовлением национальных костюмов, передников, жилетов, украшений, головных уборов. Плодами её труда пользуются односельчане, школьники, заказы поступают из других районов. Она с ног до головы «одела» местный фольклорный ансамбль и подарила ученикам школы национальные костюмы.

Все началось еще в далеком 1969 году, когда она только начала работать учительницей и за символическую цену приобрела швейную машинку. С той поры Танзиля Мустафаевна шьет платья, одеяла, пледы и наволочки в технике лоскутного шитья (ҡорама).

«В то время на рукоделие, на хобби времени не хватало — работа, семья, хозяйство. А когда вышла на пенсию, времени хоть отбавляй, вот и взялась за рукоделие. Начала шить платья, жакеты, потом стала украшать их тамбурной вышивкой. В молодости видела, как бабушки умело «рисуют» цветы, узоры на наволочках, шторах, и не могла налюбоваться. Вот и решила тоже попробовать», — говорит мастерица.

Более подробный рассказ о рукодельнице читайте в «Электрогазете».