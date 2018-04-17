От здания сырзавода до дома охранника: В Башкирии на аукцион выставлена недвижимость должников Фото: автор От здания сырзавода до дома охранника: В Башкирии на аукцион выставлена недвижимость должников Фото: автор

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пройдут аукционы по реализации арестованных нежилых и жилых помещений должников. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов по РБ.

На торги 23 апреля выставлены:

— Здание сырзавода, 1994 года постройки, по адресу: РБ, Дюртюлинский район, село Иванаево, ул. Промзона. Начальная цена: 1 335 350. Сумма задатка: 66 767 руб.

— Административное здание, общей площадью 609, 1 кв. м. Дом охранника, общей площадью 9,1 кв. м. Тарный склад, общей площадью 268,1. кв. м. Продовольственный склад, общей площадью 1150,8 кв. м., Право аренды на земельный участок, общей площадью 6716 кв. м по адресу: г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 11. Начальная цена: 18 098 386 руб. Сумма задатка: 904 918.

— Земельный участок, общей площадью 601 кв. м, по адресу: РБ, Краснокамский район, с/с Новобуринский, д. Новая Бура, ул. Речная, д.11. Начальная цена: 40 000 руб. Сумма задатка: 2000.

— Квартира, общей площадью 73,1 кв. м, по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д.15, корп. А, кв.131. Начальная цена : 2 425 050 руб. Сумма задатка: 121 252 руб.

— Квартира, общей площадью 139, 5 кв. м, по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 15 корп. А, кв. 94. Начальная цена: 2 743 800. Сумма задатка: 137 190.

24 апреля:

— Жилой дом, общей площадью 48,8 кв. м, по адресу: РБ, г. Сибай, ул. Старательская, д. 12. Начальная цена: 1 049 750 руб. Сумма задатка: 52 487 руб.

25 апреля:

— Жилой дом, общей площадью 67,2 кв. м, земельный участок, общей площадью 773 кв. м, по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Островского, д. 30. Начальная цена: 1 308 000 руб. Сумма задатка: 65 400 руб.

26 апреля:

— Квартира, общей площадью 97,9 кв. м, земельный участок общей площадью 1136 кв.м, по адресу: РБ, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Перспективная, д. 5, кв. 1. Начальная цена: 1 615 000 руб. Сумма задатка: 80 750.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

Кроме того, участники торгов могут напрямую связаться со специализированной торгующей организацией – ИП Газизов Ш.Х. – по телефону: (347) 216-74-85 или подойти в их офис по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.124.

Если не удалось связаться со специализированной организацией по указанному телефону либо не состоялись назначенные торги или были допущены другие нарушения при реализации арестованного имущества, необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.