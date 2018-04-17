Половодье-2018: уровень воды в реках Башкирии на 17 апреля Фото: Госкомитет РБ по ЧС Половодье-2018: уровень воды в реках Башкирии на 17 апреля Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На территории республики за сутки максимальный рост уровня воды зафиксирован на реке Уфа в Шакше. На этом участке уровень воды за сутки поднялся на 47 см и достиг 268 см. Об этом сообщает Минэкологии по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

На втором месте — река Белая возле села Андреевка в Илишевском районе — плюс 41 см за сутки. На данный момент уровень воды в реке достигает здесь отметки в 399 см.

На 31 см река Белая поднялась и в районе города Бирска, уровень воды на 17 апреля здесь составил 495 см.

На некоторых участках наблюдается снижение уровня воды. Так, уровень реки Уфа в районе села Верхний Суян Караидельского района за сутки опустился на 54 см. Вода убывает и на реках Ашкадар, Стерля, Инзер, Уршак, Дема, Юрюзань, Чермасан, Ай, Сим и других.