В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения Фото: ИА «Башинформ» В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении городского МАОУ «Центр образования». Учреждение нарушило санитарно-эпидемиологические требования.

По информации пресс-службы суда, региональный Роспотребнадзор провел плановую проверку в столичном Центре образования. Были произведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах. Выяснилось, что уровень освещения в классах не соответствует гигиеническим нормативам. Сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении.

Дело в том, что недостаточное освещение влияет на работу зрительного аппарата, на психо-эмоциональную утомляемость, что приводит к снижению работоспособности детей. Поэтому суд признал Центр образования Уфа виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 19 суток. Постановление вступило в законную силу.