Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

16 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения

ОБЩЕСТВО

В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе суд приостановил деятельность образовательного учреждения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении городского МАОУ «Центр образования». Учреждение нарушило санитарно-эпидемиологические требования.

По информации пресс-службы суда, региональный Роспотребнадзор провел плановую проверку в столичном Центре образования. Были произведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах. Выяснилось, что уровень освещения в классах не соответствует гигиеническим нормативам. Сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении.

Дело в том, что недостаточное освещение влияет на работу зрительного аппарата, на психо-эмоциональную утомляемость, что приводит к снижению работоспособности детей. Поэтому суд признал Центр образования Уфа виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 19 суток. Постановление вступило в законную силу.

Теги: суд, образование
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике
На конкурсе «Мисс Россия-2018» башкирская красавица получила диплом за лучший национальный костюм
На Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2018» башкирская красавица Земфира Байдавлетова получила диплом за лучший национальный костюм. Об этом соо
В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 1
В Башкирии ожидают вторую волну половодья
В связи с таянием снегов в горной местности в Башкирии ожидают вторую волну половодья и подъема уровня воды в реках. Об этом на оперативном совещании за
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть