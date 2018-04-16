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Сплошных проверок на дорогах Башкирии станет больше – Госавтоинспекция

ОБЩЕСТВО

Сплошных проверок на дорогах Башкирии станет больше – Госавтоинспекция Фото: автор

Сплошных проверок на дорогах Башкирии станет больше – Госавтоинспекция Фото: автор

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана намерена увеличить количество профилактических мероприятий на дорогах региона. Традиционно, сотрудники ГИБДД проводят так называемые «пятничные» рейды.

По информации ведомства, в Башкортостане растет количество ДТП, поэтому региональная Госавтоинспекция будет проводить сплошные проверки не только по пятницам, но и среди недели, предварительно проинформировав об этом население.

Такие меры необходимы, чтоб снизить смертность на дорогах, а также для выявления самых аварийных дней и часов. Полученные данные будут проанализированы, чтобы в дальнейшем навести порядок по тем или иным направлениям, пояснили в ГИБДД.

Теги: ГИБДД, профилактика
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