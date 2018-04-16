В Башкирии II межконфессиональный форум «Диалог религий – основа национального единства» собрал более 200 участников Фото: ДУМ РБ















В Башкирии II межконфессиональный форум «Диалог религий – основа национального единства» собрал более 200 участников Фото: ДУМ РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Сибае с 11 по 13 апреля работал II республиканский молодежный межконфессиональный форум «Диалог религий основа национального единства». Межрелигиозное мероприятие собрало около 200 участников, в их числе делегации Духовного управления мусульман республики, Башкортостанской метрополии Русской Православной Церкви, преподаватели, учёные, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Мероприятие проводилось с целью создания единой площадки для слета молодежи разных национальностей и традиционных конфессий. Еще одна немаловажная задача, которую преследовал религиозный слет – это профилактика деструктивных явлений, воспитание позитивной гражданской идентичности, гармонизация межконфессиональных и межнациональных отношений в молодежной среде.

«Мероприятие имеет огромное воспитательное значение. Многие выступающие отмечали, что современному молодому подрастающему поколению, не всегда хватает, простите за это слово, «духовности», не всегда хватает осознания того, почему и как мы совершаем те или иные поступки и, в конце концов, извечный вопрос – что такое хорошо и что такое плохо? Подобные форумы показывают, как взглянуть на эту проблему с разных сторон, и что надо сделать для того, чтобы эту проблему решить. Государство со своей стороны обязано создать и создает все условия для того, чтобы представители религий могли молиться, свободно совершать богослужение. Самое главное – государство должно создавать условия для того, чтобы воспитывать будущего гражданина», – сказал замруководителя администрации главы РБ по внутренней политике Максим Михайлов.

Панельные заседания разделились на одну дискуссионную площадку и две рабочие секции, где обсуждались такие темы, как «Опыт и перспективы деятельности религиозных объединений в условиях современных государственно-конфессиональных отношений», «Практика социальной поддержки населения религиозными организациями» и «Воспитательная работа с молодежью и профилактика деструктивных явлений». Кроме того, рассматривался опыт деятельности Духовного управления мусульман РБ, Уфимской епархии РПЦ, БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы и других организаций.

«Все священные писания – это диалог: диалог Бога с человеком, диалог Бога с верующим, диалог Бога с неверующим, диалог между людьми. Религия – это есть диалог. В ней всё в диалоге и гармонии. Все вокруг нас в диалоге, и мы тоже должны быть в диалоге – между старшим поколением и молодежью, между различными религиями и нациями», – отметил первый зампредседателя – муфтия ДУМ РБ Айнур Арсланов.

По информации пресс-службы Духовного управления мусульман РБ, были предусмотрены спортивные и культурно-массовые мероприятия, совместные экскурсии в соборную мечеть и православный храм, а также краеведческий музей Сибая. По итогам работы форума была принята резолюция, в которой делегаты объявили о запуске республиканской межконфессиональной духовной акции «Одной Родиной едины!».

«Мы все – представители монотеистических религий, мы верим в Бога, создавшего все. Ценности нравственные у наших религий не то, что схожие, они одинаковые. Мы по-разному славим Бога, мы читаем разные молитвы, но в одном мы все вместе – более 500 лет уже на этой земле традиционно в мире и согласии живут православные и мусульмане», – сказал епископ Бирский и Белорецкий преосвященный Илия.

Как информировало агентство «Башинформ», мероприятие проводилось в рамках гранта Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, исполнитель — Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, соорганизаторы форума — Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, Башкирский государственный университет, Сибайский институт (филиал) БашГУ.