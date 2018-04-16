Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

16 апреля Понедельник

Уфа   °

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о санкциях за грязные госномера

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о санкциях за грязные госномера Фото: автор

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о санкциях за грязные госномера Фото: автор

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ежедневно сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на нарушения, связанные с управлением машины с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением ГОСТа регистрационными знаками.

«Государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если в темное время суток с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр заднего госрегзнака, а в светлое время суток хотя бы — одной из букв или цифр переднего, или заднего госномера, — пояснили в пресс-службе столичного ведомства. — Водителям необходимо следить за состоянием госрегзнаков, которые должны быть видимыми и читаемыми, то есть чистыми или обновленными».

За грязный номер предусмотрен штраф в 500 рублей. За целенаправленно измененный госномер или его отсутствие водителю придется заплатить 5000 рублей.

Теги: ГИБДД, профилактика
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике. Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике
В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 1
На конкурсе «Мисс Россия-2018» башкирская красавица получила диплом за лучший национальный костюм
На Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2018» башкирская красавица Земфира Байдавлетова получила диплом за лучший национальный костюм. Об этом соо
Исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН стал известный экономист
Временно исполняющим обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук назначен проректор по стратегиче
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть