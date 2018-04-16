Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о санкциях за грязные госномера Фото: автор Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о санкциях за грязные госномера Фото: автор

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ежедневно сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на нарушения, связанные с управлением машины с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением ГОСТа регистрационными знаками.

«Государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если в темное время суток с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр заднего госрегзнака, а в светлое время суток хотя бы — одной из букв или цифр переднего, или заднего госномера, — пояснили в пресс-службе столичного ведомства. — Водителям необходимо следить за состоянием госрегзнаков, которые должны быть видимыми и читаемыми, то есть чистыми или обновленными».

За грязный номер предусмотрен штраф в 500 рублей. За целенаправленно измененный госномер или его отсутствие водителю придется заплатить 5000 рублей.