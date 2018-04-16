В Башкирии начался сезон пожаров Фото: Андрей Старостин В Башкирии начался сезон пожаров Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Не успела отступить угроза весенних паводков, как пришла новая беда — в Башкирии горит сухая трава. Только за прошедшие выходные пожарные республиканской Аварийно-спасательной службы совершили шесть выездов на тушение возгораний сухой травы и мусора общей площадью более 3,5 гектара.

Спасатели предупреждают, чтобы горение травы не привело к серьезным последствиям, при подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннее- летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:

— произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;

— собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов. Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!

— установить на приусадебном участке емкость с водой;

— напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста);

Также в пожароопасный период граждане при нахождении в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, которыми запрещается:

— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

— бросать горящие спички, окурки и горячую золу;

— бросать бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

— засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором и сжигать такие отходы и мусор.

Особое внимание следует обратить на то, что правилами пожарной безопасности в лесах категорически запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

За нарушение данных требований граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 8.32. КоАП РФ в виде штрафа, а в случае наступления вреда обязаны возместить причиненный ущерб.