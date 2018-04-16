В Башкирии начался сезон пожаров
В Башкирии начался сезон пожаров Фото: Андрей Старостин
В Башкирии начался сезон пожаров Фото: Андрей Старостин
УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Не успела отступить угроза весенних паводков, как пришла новая беда — в Башкирии горит сухая трава. Только за прошедшие выходные пожарные республиканской Аварийно-спасательной службы совершили шесть выездов на тушение возгораний сухой травы и мусора общей площадью более 3,5 гектара.
Спасатели предупреждают, чтобы горение травы не привело к серьезным последствиям, при подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннее- летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:
— произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;
— собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов. Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!
— установить на приусадебном участке емкость с водой;
— напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста);
Также в пожароопасный период граждане при нахождении в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, которыми запрещается:
— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
— бросать горящие спички, окурки и горячую золу;
— бросать бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
— засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором и сжигать такие отходы и мусор.
Особое внимание следует обратить на то, что правилами пожарной безопасности в лесах категорически запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
За нарушение данных требований граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 8.32. КоАП РФ в виде штрафа, а в случае наступления вреда обязаны возместить причиненный ущерб.