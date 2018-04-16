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16 апреля Понедельник

Уфа   °

Почему молчат курай и скрипка: культурное расследование в Башкирии

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Почему молчат курай и скрипка: культурное расследование в Башкирии

Фото: Книжная палата РБ

Почему молчат курай и скрипка: культурное расследование в Башкирии

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему молчат курай и скрипка и куда исчезло распевание «озорных частушек». Ответы на эти и другие вопросы искала газета «Советская Башкирия» в мае 1980 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Недавно мне в качестве члена жюри довелось участвовать в просмотре выступлений коллективов художественной самодеятельности профтехучилищ, — обратился в газету читатель. — Из пятнадцати училищ вокально-инструментальные ансамбли были не менее чем у десяти. А вот кураиста выставило на смотр только одно училище», — посетовал он. Выходило, что на тысячу участников смотра был всего лишь один кураист! И то «он робко вышел на сцену, бочком встал к зрителям, наспех исполнил свой номер и убежал за кулисы», отмечается в газете. Почему-то на смотре большой честью считалось «щегольнуть» именно своим ВИА.

При этом кураю еще повезло, продолжает автор обращения, «заливистую гармонь вообще не удалось услышать». Не прозвучали на смотре и многие другие народные музыкальные инструменты. «Не в «моде» они нынче, что ли?» — поинтересовался член жюри у руководителей республиканских культурно-просветительных учреждений, однако ответа на свой вопрос так и не получил.

В газете отмечается, что духовная культура человека и народа в целом складывается не только из хорового и танцевального искусства, и точно не из «технической» музыки современных, «модерновых» инструментальных ансамблей. Многих слушателей радуют самобытные выступления представителей народного творчества — гармонистов, кураистов, ложкарей, мастеров игры на домре, свирели.

«Не совершаем ли мы ошибку, подчас предавая забвению на самодеятельной сцене народные инструменты и другие виды народного творчества?» — вопрошают в газете и указывают на явную тенденцию к сужению диапазона самодеятельного клубного творчества. «Исчезают такие виды сценических выступлений, как распевание «озорных частушек», чтение басен, присказок, показ номеров оригинальных жанров, — выяснили в издании. — Совсем большая редкость — послушать на самодеятельной сцене игру на скрипке, виолончели, флейте».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, курай, конкурсы, народное творчество
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