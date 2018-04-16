В Башкирии в реестре пострадавших дольщиков около 3200 человек Фото: Олег Яровиков В Башкирии в реестре пострадавших дольщиков около 3200 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Тема обманутых дольщиков сегодня обсуждалась в Госсобрании Башкортостана. Парламентарии оценили меры по защите прав граждан.

«С 2011 года эти меры позволили решить вопрос по 28 объектам с количеством пострадавших около 3200 человек, — написал на своей странице в соцсети спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Но в настоящее время в реестр пострадавших все еще включены более 1400 граждан по 33 объектам».

Константин Толкачев отметил, что у Правительства и уполномоченных органов есть понимание решения вопросов, по всем 33 незавершенным стройкам разработаны дорожные карты.

«Мною дано поручение депутатам Госсобрания вести регулярный мониторинг реализации дорожных карт, провести выезды на проблемные объекты в составе рабочих групп, быть в контакте с инициативными группами дольщиков, чтобы не потерять темпа решения задач и при малейшей пробуксовке заострять внимание на возникающих вопросах», — рассказал Константин Толкачев. — В ближайшие год-два эту тему необходимо снять с повестки, не допуская появления новых обманутых дольщиков. Одновременно будет идти поэтапный переход от долевого строительства на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане».