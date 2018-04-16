В Уфе назвали победителей VI городского конкурса «Меценат года-2018» Фото: администрация г. Уфы В Уфе назвали победителей VI городского конкурса «Меценат года-2018» Фото: администрация г. Уфы

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе назвали победителей VI городского конкурса «Меценат года-2018». Оргкомитет конкурса оценивал конкурсантов исходя из системности оказания и объема благотворительной помощи, полученного эффекта и результатов. В результате были определены 13 благотворителей.

Статуэтку меценат Уфы получили генеральный директор ПАО «УфаОргСинтез» Сергей Заруцкий, поддерживающий социальные учреждения для детей-сирот; директор ТРК «Кировский» Вячеслав Рябов, внесший значительный вклад в возрождение системы спортивного воспитания ГТО; генеральный директор треста «Башгражданстрой» Марат Ахмадуллин за выделение денежных средств на проведение социальных мероприятий, президент Благотворительного фонда Артур Хазигалеев, управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко — за значительный вклад в развитие спорта.

Также отмечены генеральный директор Компании права «Респект» Ольга Одинокова, президент ГК «Радуга» Дмитрий Щербацкий, управляющий ООО «ГлобалФудСТ» Тимофей Бадиков, гендиректор АО «Уфанет» Искандар Бахтияров, гендиректор БХП «Агидель» Зухра Исмагилова, художественный руководитель Русского драматического театра РБ Михаил Рабинович, президент Благотворительного фонда «Мать и Дитя» Тимур Кунаккузин, генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Тимур Безымянников.

В этом году также были введены новые номинации «Меценаты районов Уфы» — в каждом из семи районов города был определен наиболее отличившийся меценат. Меценатом Демского района признан директор ООО «Альянс СКД» Николай Струев, Калининского района — директор ООО «Родник Здоровья» Римма Еникеева, Кировского района — управляющий региональным офисом АО «АЛЬФА-БАНК» Виктор Шумилов, Ленинского района — Константин Карпов, Октябрьского района — руководитель ООО «Авентура» Альмира Мустафина, Орджоникидзевского района — директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрей Носков, Советского района — председатель Совета директоров научно-производственного объединения «ОргНефтеГаз» Тимур Хакимов.

Конкурс «Меценат года» проводится в целях выявления и поощрения юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, активно и систематически занимающихся благотворительной деятельностью, а также развития благотворительности и формирования позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности.