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В Башкирии начались дебаты участников праймериз

ПОЛИТИКА

В Башкирии начались дебаты участников праймериз Фото: Олег Яровиков

В Башкирии начались дебаты участников праймериз Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стартовали дебаты в рамках процедуры предварительного голосования «Единой России», которые продлятся до 27 мая. В Башкортостане первые дебаты пройдут во вторник, 17 апреля. Участники встретятся на площадке регионального исполкома партии в Уфе. Темами разговоров станут: «Роль партии «Единая Россия» и партийных проектов в реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года» и «Обновление партии «Единая Россия»: от партии власти к партии путинского большинства».

Каждый участник предварительного голосования обязан принять участие минимум в двух дебатах. Неисполнение этого требования будет вести к аннулированию регистрации в предварительном голосовании. Об этом рассказал заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Виктор Селиверстов.

По его словам, дебаты будут транслироваться на сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru). В регионах где пройдут выборы в законодательные собрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы трансляция также будет в соцсети «Одноклассники». В прошлые годы дебаты могли проходить только в выходные дни, в этом году по просьбе региональных отделений появилась возможность проводить их в будние дни, но в нерабочее время. На сегодняшний день уже зарегистрировались около 310 кандидатов.

«В этом году мы предложили регионам провести дебаты по десяти темам: «Продолжительность жизни «80+»; «Обеспечить здоровье и долголетие», «Рост доходов граждан: что могут депутаты?»; «Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)»; «Эффективное и справедливое распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство: приоритеты и антикоррупционный контроль»; «На выполнение задач Президента нужны средства. Как наполнить бюджет?»; «Справедливое ЖКХ: понизить платежи — увеличить эффективность; «Экология и защита окружающей среды: что необходимо делать на местах?»; «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан»; «Помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность»; «АПК и развитие села: векторы поддержки»; «Единство и патриотизм общества: вызовы и решения». Также региональные оргкомитеты должны определить местные темы для дебатов», — сообщил Виктор Селиверстов.

В 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.

Теги: праймериз
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