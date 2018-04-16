В Башкирии не будут призывать в армию 20-летних студентов колледжей Фото: Олег Яровиков В Башкирии не будут призывать в армию 20-летних студентов колледжей Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии не будут призывать в армию 20-летних студентов колледжей. Это связано с изменением законодательства.

«Весной этого года мы не будем призывать на военную службу учащихся колледжей, которым исполнилось 20 лет, а предоставим им отсрочку до окончания учебного заведения, — рассказал журналистам военный комиссар Башкирии Игорь Харченко. — Это поправка в федеральный закон вступила в силу с 1 января 2017 года».

Военком отметил, что в связи с данной нормой, призывной ресурс республики сократился почти на тысячу человек.

Образовательный уровень молодого пополнения Вооруженных Сил из Башкирии выглядит так:

с высшим образованием — более 1900 человек;

со средним профессиональным — более 6000 человек;

со средним общим образованием — около 1000 человек;

с основным общим образованием — более 600 человек.

Всего в весенний призыв ряды Вооруженных Сил пополнят более пяти тысяч жителей Башкирии. Уже определено, что в ВКС будут служить 200 человек, ВДВ — 140 срочников из республики, РВСН — 170.

Первая отправка к местам прохождения службы на призывном пункте состоится 25 апреля.