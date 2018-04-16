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16 апреля Понедельник

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Жители Башкирии могут наблюдать метеорный поток Лириды

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут наблюдать метеорный поток Лириды Фото: уфимский планетарий

Жители Башкирии могут наблюдать метеорный поток Лириды Фото: уфимский планетарий

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкирии могут наблюдать метеорный поток Лириды. С 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1). В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающей звезды. Иногда Земля проходит через более плотные области пылевых частиц, оставленных кометой, и тогда наблюдается больше метеоров, сообщает Уфимский планетарий.

Лириды – яркие белые метеоры, они являются одним из старейших известных метеорных потоков. Лириды известны очень давно – более двух тысяч лет, первое упоминание о них датируется 687 годом до нашей эры – древние китайцы наблюдали, как «звезды падали как дождь». Эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803 и 1922 годах. В 1803 году наблюдалось до 700 метеоров в час. Сейчас Лириды – слабый метеорный поток, в максимуме наблюдается 10 — 20 метеоров в час, но иногда наблюдается гораздо больше метеоров. Так, в 1982 году во время максимума Лирид в час выпадало 90 метеоров. Последняя высокая активность Лирид была отмечена в 1985 году – 200 метеоров в час.

Радиант потока находится на границе созвездий Лиры (отсюда и название — Лириды) и Геркулеса, недалеко от Веги – самой яркой звезды в Лире. Радиант – точка на небе, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры.

В этом году максимум Лирид ожидается утром 22 апреля, прогнозируется 10-20 метеоров в час. И, хотя радиант потока виден всю ночь, лучше всего Лириды наблюдать после трех часов ночи до рассвета, когда Луна в фазе первой четверти зайдет за горизонт и не будет засвечивать небо, позволяя увидеть более слабые метеоры. В это время созвездие Лиры, в котором находится радиант потока, поднимается высоко над восточным горизонтом. Для наблюдения метеоров не нужны никакие приборы, они наблюдаются невооруженным глазом. Только нужно выбрать темное место подальше от городских огней и, набравшись терпения, долго смотреть в небо, чтобы дождаться, как по небу чиркнет «падающая звезда» — маленькая космическая странница закончит свой тысячелетний путь, сгорев в земной атмосфере.

Теги: Метеорный поток Лириды, уфимский планетарий
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