Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные Фото: ИА «Башинформ» Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет Башкирии по ЧС представил новые данные о развитии паводковой ситуации в республике.

Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорог. Всего с 1 апреля в Башкирии зафиксировано 722 случая подтопления талыми водами в 42 муниципалитетах Башкирии.

Что касается затопления и подтопления из-за подъема воды на реках, то с 1 апреля или с начала половодья от жителей поступила информация о затоплении 5 домов, подтоплении 32 домов, а также 197 придомовых территорий и 10 участков дороги в 14 районах Башкирии. За сутки в регионе зафиксирован один такой случай подтопления из-за подъема воды на реках.

Между тем, по данным ЕДДС муниципальных образований, из 966 случаев, зарегистрированных в Башкирии с начала весеннего половодья, снято с контроля 833. Остальные случаи остаются пока на контроле.

На временных водомерных постах республики сейчас отмечаются колебания уровней воды. Наблюдается ледостав на реках Архангельского, Белорецкого, Благовещенского, Дуванского, Краснокамского, Мечетлинского, Учалинского районов, а также в городских округах Нефтекамск и Сибай.

Максимальный подъем воды за сутки наблюдается на реке Белая – плюс 106 см за сутки. Текущий уровень достигает 588 см, выход на пойму — 950 см в районе села Кушнаренково, отметили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.