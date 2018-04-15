УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В селе Иглино Иглинского района восстановлен проезд под железнодорожным путепроводом по ул. Береговая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии.

Как сообщили спасатели, на 4-м километре автодороги Южный обход Иглино установилась благоприятная паводковая обстановка. Уровень паводковых вод понизился до нулевого уровня. Водопропускная труба справляется с пропуском талых вод, остановлен переток воды на проезжую часть.

В настоящее время для сохранения асфальтного полотна установлены знаки «Сквозной проезд запрещен». Организован объезд участка через Иглино по улицам Чапаева — Терешковой — Ленина — Якутова.

Ситуация находится под контролем, проблемных вопросов нет, отметили в МЧС.