Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.43

EUR 75.75

15 апреля Воскресенье

Уфа   °

В Иглинском районе Башкирии восстановлен проезд под железнодорожным путепроводом после паводка

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В селе Иглино Иглинского района восстановлен проезд под железнодорожным путепроводом по ул. Береговая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии.

Как сообщили спасатели, на 4-м километре автодороги Южный обход Иглино установилась благоприятная паводковая обстановка. Уровень паводковых вод понизился до нулевого уровня. Водопропускная труба справляется с пропуском талых вод, остановлен переток воды на проезжую часть.

В настоящее время для сохранения асфальтного полотна установлены знаки «Сквозной проезд запрещен». Организован объезд участка через Иглино по улицам Чапаева — Терешковой — Ленина — Якутова.

Ситуация находится под контролем, проблемных вопросов нет, отметили в МЧС.

Теги: МЧС, паводок, путепровод
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Доминикане 25-летний уфимец сломал позвоночник при прыжке в море – требуется помощь неравнодушных
В Доминикане произошел несчастный случай с 25-летним уфимцем Алексеем Денисовым, который отдыхал там с другом. Неудачный прыжок в море обернулся для мол
В Уфе на улице Бакалинской провалился асфальт – ведутся ремонтные работы
В Уфе на улице Бакалинской, при въезде к дому №22 по улице Айской, рядом с колодцем образовался глубокий провал части дорожного полотна. По информации м
Снег с дождем: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в субботу, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температур
Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов
В Башкортостане по состоянию на 12.00 14 апреля остаются подтопленными: 71 придомовая территория, 17 жилых домов в шести населенных пунктах и один участ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть