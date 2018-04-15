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15 апреля Воскресенье

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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: Олег Яровиков

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 15 апреля в Башкирии ожидается местами небольшой снег с дождем. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем достигнет 5-10 градусов тепла.

16 апреля в понедельник также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью – от 0 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

17 апреля в республике прогнозируются ночью небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью – от 1 до 6 градусов мороза. Днем теплее – плюс 4 – 9 градусов.

Теги: погода
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