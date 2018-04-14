Итоги первого весеннего субботника: Более 50 тысяч жителей Башкирии собрали около 900 тонн мусора Фото: автор Итоги первого весеннего субботника: Более 50 тысяч жителей Башкирии собрали около 900 тонн мусора Фото: автор

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В первом весеннем субботнике приняли участие более 53 тысяч жителей Башкортостана. По информации пресс-службы регионального Министерства природопользования и экологии, 14 апреля было задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 900 тонн твердых коммунальных отходов.

На уборку вышли работники государственных ведомств, жилищно-коммунальных служб, сотрудники районных администраций, работники предприятий и организаций, учащиеся и студенты. Уборка проходила в лесопарковых зонах, скверах, парках, на территориях школ, детсадов и медучреждений.

Как сообщалось ранее, участники акции чистоты очищали улицы от мусора, убирали и вывозили снег. Коммунальные службы мыли городские арт-объекты, остановки, вывозили мусор, занимались благоустройством газонов, побелкой деревьев, покосом травы.