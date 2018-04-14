Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов Фото: стоп-кадр видео ГУ МЧС РФ по РБ Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов Фото: стоп-кадр видео ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане по состоянию на 12.00 14 апреля остаются подтопленными: 71 придомовая территория, 17 жилых домов в шести населенных пунктах и один участок автодороги. За сутки освобождены от воды 46 придомовых территорий в пяти населенных пунктах.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в Чесноковке Уфимского района освобождены от воды девять придворовых территорий и один дом, остается подтопленной одна придворовая территория. Уровень воды выше нулевой отметки на 10 см (за сутки вода ушла на 30 см). Подтопленных мостов и дорог нет.

На автодороге местного значения в селе Иглино Иглинского района уровень воды выше дорожного полотна на пять см. Вода за сутки ушла на 15 см. Движение транспорта осуществляется по объездной дороге через село Иглино. Контроль за состоянием размыва участка дороги обеспечивает оперативная группа «22 отряда ФПС по РБ». Установлен круглосуточный пост организации дорожного движения.

За прошедшие сутки освобождены от воды 10 придворовых территорий в деревне Асаново Уфимского района. Пока подтоплены четыре приусадебных участка. Уровень воды составляет 40 см выше нулевой отметки. За сутки вода ушла на 20 см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Сообщение с населенным пунктом не отрезано.

На территорий СНТ «Мечта» в селе Миловка Уфимского района подтоплены 15 придомовых территорий. Уровень воды выше нулевой отметки на 30 см. Здесь наблюдается снижение уровня талых вод. Представителями администрации садовых товариществ ведётся мониторинг паводковой обстановки.

Освобождена от воды одна придворовая территория в деревне Новоюмраново Чекмагушевского района, остаются подтопленными три приусадебных участка. Уровень воды выше нулевой отметки на 47 см, за сутки вода ушла на 23 см. Уровень талых вод снижается.

Освобождены от воды пять и остаются подтопленными десять придворовых территорий в уфимском селе Жилино. Уровень воды здесь выше нулевой отметки на 15 см, за сутки вода ушла на пять см. Жизнедеятельность населения не нарушена. Ведется мониторинг за ситуацией.

Как сообщалось ранее, наблюдается снижение уровня воды в реке Берсувань – 35 см. Уровень воды держится выше нулевой отметки на 50 см. В селе Зубово Уфимского района освобождены от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 придворовых участков и 17 домов, в которых проживают 27 человек, из них четыре ребенка.