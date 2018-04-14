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14 апреля Суббота

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В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово

ОБЩЕСТВО

В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Главном управлении МЧС России по Башкортостану сообщили, что по состоянию на 12.00 14 апреля наблюдается снижение уровня воды в реке Берсувань – 35 см. Уровень воды держится выше нулевой отметки на 50 см. В селе Зубово Уфимского района освобождены от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 придворовых участков и 17 домов, в которых проживают 27 человек, из них четыре ребенка.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте подтопления работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС – 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС – 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы четыре плавсредства. Ведется мониторинг ситуации с помощью четырех беспилотников. Завершились работы по насыпи дамбы.

Сейчас проводятся работы по откачке воды с подтопленных придомовых территорий, погребов и подвалов жилых домов. Ситуация находится под контролем.

Теги: паводок, МЧС
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