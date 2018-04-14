В Уфе подтопило автодорогу в Дудкино Фото: администрация Кировского района В Уфе подтопило автодорогу в Дудкино Фото: администрация Кировского района

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кировском районе Уфы выявлено место подтопления из-за весеннего половодья и быстрого таяния снега. Сейчас происходит перелив автодороги, ведущей в деревню Дудкино перед СНТ «Зелёный мыс».

Спасатели сообщили, что ситуация находится под контролем, трубы здесь в исправном состоянии, но вода вышла на проезжую часть. Глубина перелива – 10 см, протяженность подтопленного участка – 15 метров.

По информации местного муниципалитета, выставлены аншлаги с предупреждением для водителей. Все структуры находятся в состоянии повышенной готовности, установлено наблюдение.