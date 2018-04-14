В Доминикане 25-летний уфимец сломал позвоночник при прыжке в море – требуется помощь неравнодушных Фото: предоставлены Ольгой Солнышкиной В Доминикане 25-летний уфимец сломал позвоночник при прыжке в море – требуется помощь неравнодушных Фото: предоставлены Ольгой Солнышкиной

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Доминикане произошел несчастный случай с 25-летним уфимцем Алексеем Денисовым, который отдыхал там с другом. Неудачный прыжок в море обернулся для молодого человека переломом позвоночника, повреждением спинного мозга, и, как следствие, параличом всех конечностей. Мать Алексея Ольга Солнышкина узнала о случившемся рано утром 1 апреля.

«На месте сыну была оказана первая помощь, затем в больнице сделали неотложную операцию. Врачи поставили пластину, для этого были сделаны разрезы со стороны спины и горла. Через две недели после госпитализации больница выставила счёт в 120 тысяч долларов. Страховка смогла покрыть только 40 тысяч. Помимо оплаты счета, необходима дорогостоящая транспортировка, которая возможна только в лежачем положении. Уже потрачены все отложенные деньги и сбережения. С каждым днём нахождения сына в больнице долг перед медучреждением растет. С ним находится только его друг, который ночует в коридорах больницы, – рассказала агентству «Башинформ» мать пострадавшего уфимца. – Какое-то время в больнице удерживали его загранпаспорт, не давали возможности организовать выезд. Я обратилась за помощью в МИД РФ, там мне сказали – обращаться в посольство. Обратилась в посольство, там мне сообщили, что ничего сделать не могут».

Сейчас Алексей лежит без движения, но в сознании – он может только говорить. Матери по телефону он сказал, что его «мышцы как кисель». Осложняет ситуацию и то, что пострадавший и его друг могут общаться с медперсоналом только через Google-переводчик.

«В перспективе страховая обещает их вывести, но все упирается в деньги. Мы тоже не сидим без дела – нашли коляску, но каким образом его транспортировать пока неизвестно. Предполагается, что вместе с сыном будет друг и, возможно, какой-то сопровождающий: нужны как минимум билеты в бизнес-класс, чтобы там разместить сына лежа, он сидеть не может. Сейчас главная задача – привести Алексея в Уфу и оплатить медуслуги, – сказала Ольга Солнышкина. – Врачи говорят, что он молодой, сильный – все возможно, но конкретного ничего не обещают».

Женщине очень тяжело, но ради сына она старается крепиться и держаться. В этом ей помогают дочь и друзья Алексея, которые отзываются о нем только положительно – спортсмен, душа компании, один из самых добрых и отзывчивых людей. Они бросили клич о помощи в соцсетях и в СМИ.

«Такую сумму мама потерпевшего не сможет найти! Все мы понимаем, что она неподъемная для большинства из нас. Просим вас оказать любую посильную помощь, как финансовую (любой рубль поможет), так и в поиске фондов, организаций, которые могут быть полезны в такой сложной, жизненной ситуации. Огромная благодарность всем кто откликнется!», – обратились к гражданам друзья Алексея.

Номер карты Сбербанк: 4276 0600 1725 8644 (принадлежит матери пострадавшего).

Номер телефона матери Алексея: 89196017730 (Солнышкина Ольга Борисовна).