Уфимцы вышли на первый весенний общегородской субботник Фото: автор

















Уфимцы вышли на первый весенний общегородской субботник Фото: автор

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы 14 апреля вышли на первый весенний общегородской субботник. Традиционная генуборка проходит в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. В массовой экологоческой акции участвуют коммунальные работники, муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий и организаций, студенты и школьники.

Очистка улиц от мусора, уборка и вывоз снега, скол наледи — такую работу в солнечную субботу делают участники акции чистоты. Коммунальные службы моют городские арт-объекты, остановки, убирают дороги, вывозят мусор, занимаются благоустройством газонов, побелкой деревьев, покосом травы.

Сотрудники промышленных предприятий и торговли вносят свой вклад в благоустройство столицы: приводят свои территории в надлежащее состояние, ворошат снег, собирают мусор, обновляют входные группы, моют витрины и окна.