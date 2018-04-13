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13 апреля Пятница

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В столице Башкирии качество питьевой воды в норме – «Уфаводоканал»

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии качество питьевой воды в норме – «Уфаводоканал» Фото: автор

В столице Башкирии качество питьевой воды в норме – «Уфаводоканал» Фото: автор

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На период паводка муниципальное предприятие «Уфаводоканал» ежедневно публикует на своем сайте и портале городской администрации отчеты по качеству питьевой воды. Из-за подъема уровней рек в водопроводной системе столицы республики ухудшения качества воды не зафиксировано.

«Мы контролируем качество воды в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество на границе своей эксплуатационной ответственности — внешние водопроводные сети до ввода в здание», — сообщили в МУП «Уфаводоканал».

По результатам эксплуатационного мониторинга питьевой водопроводной воды за 13 апреля видно, что содержание фенола в воде составляет менее 0,0003 мг на литр (норматив – не более 0,001), нефтепродуктов – 0,05 мг на литр (норматив – 0,1). Кроме того, в воде отсутствуют микробы и бактерии.

На время паводка количество точек отбора в распределительной сети возрастает с 25 до 40-45 точек в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля увеличена в три раза, пояснили в учреждении.

Теги: качество воды, Уфаводоканал
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