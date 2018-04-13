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13 апреля Пятница

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В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой

ОБЩЕСТВО

В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе нашлась живой 70-летняя Зинаида Краснова. Поиски официально прекращены. Об этом вечером 13 апреля сообщили в группе поиска «Лиза Алерт. Башкортостан».

Как информировало агентство «Башинформ», пожилая женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Уфе 12 апреля. Пенсионерку разыскивали полиция и волонтеры. 

Теги: поиск пропавших
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