В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой
В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk
В Уфе прекращены поиски 70-летней Зинаиды Красновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе нашлась живой 70-летняя Зинаида Краснова. Поиски официально прекращены. Об этом вечером 13 апреля сообщили в группе поиска «Лиза Алерт. Башкортостан».
Как информировало агентство «Башинформ», пожилая женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Уфе 12 апреля. Пенсионерку разыскивали полиция и волонтеры.