Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.06 ↓

EUR 76.75 ↑

13 апреля Пятница

Уфа   °

В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка

ОБЩЕСТВО

В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка

Фото: ГКЧС РБ

В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка

Фото: ГКЧС РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии завершен первый этап паводка — пройдены максимальные уровни степных рек, сообщили в ГКЧС РБ. 7-9 апреля на притоках Белой — реках Ашкадар, Стерля, Мелеуз прошли вскрытия и тут же были набраны максимальные уровни воды. Они зафиксированы на 60 см ниже нормы. Снижается уровень воды также в Уршаке, Чермасане, Усени.

Высокая вода наблюдается на Деме в районе Бочкарево, есть риск подтопления ближайших поселков. Активный подъем Демы объясняется тем, что при впадении в Белую ее воды «подпирает» растущий уровень большой реки. Поэтому ежегодно затапливает сады в районе станции «Левая Белая».

В горных верховьях рек Белая и Уфа продолжается разрушение ледового покрова. Реки находятся в берегах. Происходят колебания уровней воды от –93 см до +79 см в сутки.

На следующей неделе ожидается дальнейший рост уровней воды на горных реках. Во втором этапе паводка можно ожидать выхода на пойму Демы, Белой в ее горной части, Большого и Малого Инзера, Зилима.

Случаи подтопления зафиксированы в 11 районах, сейчас вода уходит с затопленных участков, также, как в уфимских пригородах Зубово и Чесноковке, а также в Асаново Уфимского района. В них остаются подтопленными 530 участков и домов.

Теги: паводок, уровни, подтопление
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество
Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая тре
В аэропорту «Уфа» отменены несколько рейсов
В пятницу, 13 апреля, пассажиры двух авиакомпаний, вылетающих или прибывающих в аэропорт «Уфа», узнали об отмене своих рейсов. Судя по информации на он
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка. Здесь п
В «Давлекановской молочной компании» прокомментировали информацию Роскачества о найденных нарушениях в сметане
Генеральный директор «Давлекановской молочной компании» Дмитрий Малов прокомментировал информацию Роскачества о найденных в башкирской сметане нарушения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть