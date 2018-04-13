В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка Фото: ГКЧС РБ













В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка Фото: ГКЧС РБ

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии завершен первый этап паводка — пройдены максимальные уровни степных рек, сообщили в ГКЧС РБ. 7-9 апреля на притоках Белой — реках Ашкадар, Стерля, Мелеуз прошли вскрытия и тут же были набраны максимальные уровни воды. Они зафиксированы на 60 см ниже нормы. Снижается уровень воды также в Уршаке, Чермасане, Усени.

Высокая вода наблюдается на Деме в районе Бочкарево, есть риск подтопления ближайших поселков. Активный подъем Демы объясняется тем, что при впадении в Белую ее воды «подпирает» растущий уровень большой реки. Поэтому ежегодно затапливает сады в районе станции «Левая Белая».

В горных верховьях рек Белая и Уфа продолжается разрушение ледового покрова. Реки находятся в берегах. Происходят колебания уровней воды от –93 см до +79 см в сутки.

На следующей неделе ожидается дальнейший рост уровней воды на горных реках. Во втором этапе паводка можно ожидать выхода на пойму Демы, Белой в ее горной части, Большого и Малого Инзера, Зилима.

Случаи подтопления зафиксированы в 11 районах, сейчас вода уходит с затопленных участков, также, как в уфимских пригородах Зубово и Чесноковке, а также в Асаново Уфимского района. В них остаются подтопленными 530 участков и домов.