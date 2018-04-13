В Башкирии отсрочку от призыва получили 24 тысячи человек Фото: Олег Яровиков В Башкирии отсрочку от призыва получили 24 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии по итогам призывных кампаний 2017 года отсрочку от службы в Вооруженных Силах получили 24 тысячи человек. Призывные комиссии дали возможность завершить образование более 19 тысячам студентов. Возможность поправить здоровье и подготовиться к службе получили четыре тысячи молодых людей. По семейным причинам отсрочку получили 111 человек. Данные по итогам призыва представил военный комиссар республики Игорь Харченко.

В прошлом году медицинскую комиссию прошли 44 тысячи будущих воинов. Из них годными и годными с незначительными ограничениями признаны 32 тысячи.

Всего в ряды Вооруженных Сил России в 2017 году республика направила более 10 500 призывников. Сухопутные войска пополнили более 5900 человек, Военно-космические силы — более 600, Военно-Морской Флот — порядка 200, Ракетные войска стратегического назначения — около 600, Воздушно-десантные войска — более 200, войска Росгвардии и другие формирования — около 700 новобранцев.