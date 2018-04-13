Рустэм Хамитов утвердил Концепцию развития сельскохозяйственной кооперации в Башкортостане Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов утвердил Концепцию развития сельскохозяйственной кооперации в Башкортостане Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан утверждена Концепция развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан на период 2018-2020 годов. Целью реализации Концепции является формирование системы сельскохозяйственной кооперации в республике как основного механизма увеличения доходности малых форм хозяйствования на селе.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

-обеспечение правовой, информационно-методической и образовательной поддержки создания и развития кооперативов;

-экономическое стимулирование объединения малых форм хозяйствования в кооперативы и реализации проектов инициативного бюджетирования по созданию объектов коллективного пользования;

-создание условий для развития материально-технической базы кооперативов.

Основными целями мероприятий Концепции являются:

-оказание государственной поддержки доходогенерирующим проектам, основанных на гражданских инициативах по объединению в кооперативы (ДГП);

-информационно-консультационное сопровождение и методическая помощь по созданию и ведению деятельности кооперативов, в том числе подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для системы сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики Башкортостан.

Механизмами реализации Концепции являются:

-предоставление правовой, информационно-методической, образовательной поддержки системе кооперативов, разработка планов по развитию кооперативов и программ обучения для их представителей;

-оказание государственной поддержки ДГП путем предоставления на его реализацию гранта в размере не более 3 млн рублей (не более 90% от стоимости ДГП) при условии софинансирования со стороны кооператива в размере не менее 9% от стоимости ДГП. Список ДГП, включаемых в перечень получателей государственной поддержки, определяется в результате конкурсного отбора.