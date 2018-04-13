Призывник из Башкирии поправился на 10 кг, пока ехал к месту службы Фото: автор Призывник из Башкирии поправился на 10 кг, пока ехал к месту службы Фото: автор

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Призывник из Башкирии поправился на 10 килограммов, пока ехал к месту прохождения службы. На момент прохождения комиссии он весил 107 кг, а приехал на флот 117-килограммовым. Об этом рассказал военком Башкирии Игорь Харченко журналистам на пресс-конференции по весеннему призыву. Призывника, вес которого превысил положенные нормы, вернули из воинской части. Это единственный случай в прошлом году, когда призывника из республики по состоянию здоровья вернули на родину. Сотрудники призывных и врачебных комиссий отмечают, что молодое пополнение из Башкирии не страдает нехваткой веса.

На сборном пункте будущие военнослужащие обеспечиваются горячим питанием. За 2017 год перед отправкой в части призывники съели 68 тонн продуктов. Помимо этого, на весь путь до воинской части они обеспечиваются пайком.

Сотрудники военкомата продемонстрировали сухой паек, который выдается призывникам. Тут и гуляш с картошкой, и шоколад, сладости, печенье. Видимо, на этом пайке и поправился призывник.