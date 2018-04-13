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13 апреля Пятница

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Cуд постановил заблокировать Telegram в России

ОБЩЕСТВО

Cуд постановил заблокировать Telegram в России Фото: Depositphotos/ulyana_andreeva

Cуд постановил заблокировать Telegram в России Фото: Depositphotos/ulyana_andreeva

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram будет разблокирован только в том случае, если предоставит ключи шифрования ФСБ.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Они планируют обжаловать приговор.

Само заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату.

За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram 6 апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Защита компании утверждала, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера. Кроме того, адвокаты настаивали на переносе заседания из-за «процессуальных нарушений» со стороны судьи.

По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд это ходатайство отклонил.

Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Telegram уже был на грани блокировки в конце июня из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, однако тогда этого не произошло. После публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании.

Теги: мессенджер
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