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Когда в Башкирии проснутся клещи - комментарий Минздрава

ОБЩЕСТВО

Когда в Башкирии проснутся клещи - комментарий Минздрава Фото: Олег Яровиков

Когда в Башкирии проснутся клещи - комментарий Минздрава Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии медики назвали период наибольшей активности клещей. По информации регионального Минздрава, активность клещей начинается, когда почва прогреется до 5-7 градусов. Наибольшее количество укусов приходится на теплые солнечные дни мая-июня. Второй, меньший пик активности, происходит в августе, в начале сентября.

По мнению специалистов, клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) являются самыми частыми и опасными инфекциями в условиях республики. Возбудители болезней передаются человеку в основном через присасывание зараженного вирусом клеща. Не исключается заражение людей при заносе клещей собаками, кошками, с цветами. Возможно заражение клещевым энцефалитом через употребление в пищу сырого молока коз, поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. 

Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу. Укуса клеща человек чаще всего не замечает, так как он безболезнен. Однако через некоторое время после присасывания, место укуса воспаляется, что позволяет его обнаружить и удалить клеща. Инкубационный период, то есть время между укусом клеща и началом заболевания обычно длится 7-14 дней.

Первыми признаками клещевого энцефалита являются:

- Внезапное начало;

— Озноб, быстрое повышение температуры тела до 38-39 градусов;

— Сильная головная боль;

— Боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота;

— Покраснение лица и глаз;

— С 3-5-го дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость конечностях.

Последствия клещевого энцефалита разнообразны — от полного выздоровления до тяжелых инвалидизирующих последствий, с параличами, эпилептическими приступами или даже смерти. Иногда в месте укуса клеща появляется небольшое покраснение, которое затем разрастается, достигая десятка сантиметров в диаметре, и становится похожим на свежий синяк. Это говорит о том, что произошло заражение клещевым боррелиозом. Одновременно с появлением эритемы человек ощущает появление похожее на грипп общее недомогание, возможно появление пареза лицевого нерва, радикулита или воспаления крупных суставов.

При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. 

Теги: здравоохранение, клещи
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