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В Башкирии отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

ОБЩЕСТВО

В Башкирии отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Олег Яровиков

В Башкирии отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Башкортостане запланирован ряд мероприятий. Соответствующее распоряжение, подписанное главой Республики Башкортостан, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

8 мая состоится праздничный концерт в Государственном концертном зале «Башкортостан».  

9 мая будут возложены цветы и венки в мемориальном комплексе Парка Победы г. Уфы.

Подготовку и проведение этих мероприятий в Уфе поручено обеспечить Министерству молодежной политики и спорта РБ, Министерству культуры РБ во взаимодействии с Военным комиссариатом РБ и Башкирским республиканским советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Для этих целей из республиканского бюджета Агентству по печати и СМИ будут выделены финансовые средства в размере 444 тыс рублей для организации изготовления поздравительных открыток с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики, а также пригласительных билетов для участников праздничного мероприятия. 

Министерству молодежной политики и спорта РБ выделяется 88, 4 тыс рублей для организации возложения цветов и венка в мемориальном комплексе парка Победы г. Уфы.

Администрациям муниципальных образований республики во взаимодействии с военными комиссариатами муниципальных образований Башкортостана, советами ветеранов войны и труда, молодежными и детскими общественными объединениями рекомендовано организовать возложение венков и цветов к памятникам и обелискам, проведение праздничного шествия Бессмертного полка, торжественных собраний, культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, чествование фронтовиков и тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны.

Теги: день победы
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