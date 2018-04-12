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В Уфе с помощью робота прооперировали трех пациентов с объемными образованиями в легких

ОБЩЕСТВО

В Уфе с помощью робота прооперировали трех пациентов с объемными образованиями в легких Фото: БГМУ

В Уфе с помощью робота прооперировали трех пациентов с объемными образованиями в легких Фото: БГМУ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В четверг, 12 апреля, в Клинике Башкирского государственного медицинского университета с помощью робота прооперировали трех пациентов с объемными образованиями в легких. Мастер-класс по робот-ассистированной торакальной хирургии провел известный хирург из северной столицы, главный торакальный хирург Минздрава России, профессор Петр Яблонский совместно с заведующим туберкулезно-легочного отделения Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Арменом Аветисяном. 

«В Клинике БГМУ внедряется новое направление: робот-ассистрированная торакальная хирургия. С момента открытия Приволжского центра роботической хирургии проведено более 60 операций по различным направлениям: урология, абдоминальная хирургия, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия. За этот период проводились роботические мастер-классы с участием таких величин, как Йэнс-Уве Штольценбург, Дмитрий Пушкарь, Евгений Безруков, Сергей Ерин. Торакальное направление нашего центра открывает знаковая величина российской и мировой фтизиопульмонологии, главный торакальный хирург Минздрава России, профессор Петр Яблонский», - отметил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов.

В пресс-центре БГМУ пояснили, роботическое направление в торакальной хирургии является относительно новым для нашей страны. На сегодня, такие операции проводят только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Благодаря открытию в феврале 2018 года на базе Клиники БГМУ первого в ПФО Центра роботической хирургии, современная высокотехнологичная помощь стала доступна жителям Башкортостана и ближайших регионов.

«На сегодня, торакальная хирургия стремительно развивается и внедряет в практику новые технологии, в виду роста заболеваемости рака легких, туберкулеза и врожденных патологий грудной клетки. Робот-ассистированные операции наиболее приоритетные, благодаря их малоинвазивности и точности. Сокращается количество возможных осложнений и длительность реабилитационного периода. Это огромное преимущество как для пациентов, так и для хирургов», — прокомментировал Петр Яблонский.

Возможности роботической системы были продемонстрированы врачам, ординаторам и студентам БГМУ, трансляция из операционной проводилась в лекционный зал Клиники. 

В рамках мастер-класса Петр Яблонский рассказал студентам о мировых тенденциях роботической хирургии.  

«Новые технологии, новые методики – то, что интересует нас, нынешних студентов. Мы понимаем, что роботическая хирургия – наше профессиональное будущее, постигать азы которого мы можем в родном университете благодаря открытию роботического центра и проведению мастер-классов от лучших специалистов страны», — поделилась впечатлениями пятикурсница лечебного факультета Валерия Шевчук.

Теги: здравоохранение
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