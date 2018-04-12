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12 апреля Четверг

Уфа   °

В Башкирии в Зубово остановился подъем воды

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Подъем воды на подтопленной территории в поселке Зубово Уфимского района остановлен, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Напомним, подъём уровня воды в реке Берсувань с 11 на 12 апреля привел к подтоплению домов и придомовых территорий по улицам Сельская, Центральная, Полевая.

В течение всего дня в поселке велись спасательные работы. Спасатели проводили эвакуацию местного населения и автотранспорта, оказывали помощь в доставке продуктов питания и воды, осуществляли воздушную разведку подтопленной территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно со спасательными работами была организована работа по обсыпке песчано-гравийной смесью участка поступления воды из реки Берсувань. С завершением работ по обсыпке в 20 часов 12 апреля подъем воды на подтопленной территории в Зубово остановлен. В ближайшие сутки запланирована работа по откачке воды из подтопленной территории.

Теги: половодье, Зубово
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