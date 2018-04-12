Спасатели Башкирии используют беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой ситуации в зоне подтоплений Фото: МЧС по РБ Спасатели Башкирии используют беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой ситуации в зоне подтоплений Фото: МЧС по РБ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Спасатели Башкирии используют беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой ситуации в зоне подтоплений. В частности, сегодня, 12 апреля, в селе Зубово производится мониторинг с воздуха с помощью 4 квадрокопторов.

Как сообщал «Башинформ», в связи с резким подъемом уровня талых вод в Зубово по ул. Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 84 придомовых участка, в том числе один жилой дом. На месте происшествия работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы 4 плавательных средства.

Жители в безопасности, для них подготовлены два пункта временного размещения вместимостью более 330 человек.

Но пока сельчане от эвакуации в пункты временного размещения отказываются.

Проводится подворовой объезд, также спасатели помогают жителям добраться до своего жилья. В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена.

Ситуация находится под контролем. Инфраструктура не пострадала, система жизнеобеспечения не нарушена. Наблюдается снижение уровня реки. Силами оперативной группы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, совместно с представителями администрации сельского совета, ведётся мониторинг паводковой обстановки, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.