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12 апреля Четверг

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Популярная российская певица Вера Брежнева побывала в гостях в Стерлитамаке

ОБЩЕСТВО

Популярная российская певица Вера Брежнева побывала в гостях в Стерлитамаке Фото: Instsgram

Популярная российская певица Вера Брежнева побывала в гостях в Стерлитамаке Фото: Instsgram

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 Популярная российская певица Вера Брежнева на днях побывала в башкирском городе Стерлитамак. Целью ее поездки было посещение 14-летней Карины Кадыровой, которая перенесла 21 операцию на лице и теле.

«Пришло время раскрыть карты. Человек, которому я сегодня сделала сюрприз, Карина Кадырова. Карине 14 лет, ее историю я узнала из Инстаграм, и она не знала, что я приеду. Сейчас послеоперационный период. После 21-ой операции. Я ехала к ней два часа и это стоило того. Мы болтали, Карина смеялась, а я радостная сидела рядом. Сюрприз удался!! Делайте сюрпризы! Просто так! Знакомым и незнакомым! А я буду продолжать и может в следующий раз это будете вы»,  — написала певица на своей странице в Инстаграм. 

По информации благотворительного фонда «Изгелек», страшная беда пришла в семью Кадыровых из Стерлитамака в 2012 году. Летом 8-летняя Карина гостила в деревне. Она играла на кухне и от огня газовой плиты загорелись ее длинные, до пояса, волосы. Пламя перекинулось на одежду. За секунды ребенок превратился в горящий факел…

Девочка получила 52 процента ожогов тела и лица. С тех пор ей пришлось перенести несколько операций по пересадке кожи, 89 переливаний крови и больше 150 наркозов. Карина заново училась жить, ходить, держать ложку. Врачи не делали никаких прогнозов. Сейчас ей 14. В городе ее многие знают. Девочка растет очень сильной и строит большие планы на жизнь. Ее мечта – стать дизайнером.

Теги: звезды шоу бизнеса, благотворительность
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