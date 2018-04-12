В Уфимском районе подтопило 63 придомовых участка Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





В Уфимском районе подтопило 63 придомовых участка Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово Уфимского района по улицам Сельская, Центральная, Полевая подтоплены 63 придомовых участка. Здесь проживают 125 человек, включая 17 детей. На место происшествия направлены силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС — 11 единиц техники и 30 человек личного состава.

«Сейчас проходит обследование жилых домов на предмет подтопления. Жители от эвакуации в пункт временного размещения отказываются. Пострадавших и погибших нет. В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет, — прокомментировали в ведомстве. — Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды».

Наблюдается динамика по подъему уровня воды в реке.