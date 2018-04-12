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12 апреля Четверг

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В Уфе выяснена причина затопления территории Ботанического сада

ОБЩЕСТВО

В Уфе выяснена причина затопления территории Ботанического сада

Фото: Южно-Уральский ботанический сад, Управление гражданской защиты Советского района г.Уфа

В Уфе выяснена причина затопления территории Ботанического сада

Фото: Южно-Уральский ботанический сад, Управление гражданской защиты Советского района г.Уфа

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выяснена причина подтопления оранжереи и теплицы Южно-Уральского ботанического сада-института. ЧП произошло накануне, сотрудники сами откачали воду и спасли растения, помощь спасателей не понадобилась.

Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району города обследовали территорию и сделали вывод, что причина случившегося в интенсивном таянии снега.

«От резкого потепления снег начал интенсивно таять, и вода не успевала уходить в мерзлый грунт. Сегодня похолодало, и такого интенсивного таяния снега уже не наблюдается. Ситуация взята на контроль. При необходимости наши сотрудники окажут помощь», — сказал начальник УГЗ по Советскому району Уфы Руслан Гареев.

Теги: Ботанический сад, паводок
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