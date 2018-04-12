В Башкирии зарегистрировано более 600 случаев подтопления талыми водами домов и приусадебных территорий Фото: Олег Яровиков В Башкирии зарегистрировано более 600 случаев подтопления талыми водами домов и приусадебных территорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Паводковая обстановка перешла в активную фазу. За прошедшие сутки количество рек, подтопивших участки прилегающих населенных пунктов, достигло 18: Белекес, Берсианка, Боженовка, Большой Нугуш, Кармасан, Каряка, Кудашлинка, Кулгулька, Куяза, Нуруш, Ока, Стерля, Тайрук, Туялас, Уршак, Усень, Чермасан, Яулы. Эти реки суммарно затопили четыре дома и подтопили 33 дома, 70 придомовых территорий и восемь участков дорожного полотна.

По информации пресс-службы регионального Госкомитета по ЧС, за минувшие сутки подъем уровня воды наблюдался на реке Усень в районе Туймазов: +42 см. Вода зашла на поляну, где проводятся сабантуи, и приближается к придомовым территориям по улице Тукаева в городе Туймазы: проведена отсыпка для недопущения подтопления. В готовности находятся 12 экскаваторов, 17 «КамАЗов» с глиной. Развитие паводковой ситуации отслеживается в десяти пунктах по бассейну реки Усень. Подъем воды на реке Туялас привел к переливу воды через пешеходный мост села Большебасаево в Баймакском районе. Опасность для самого села отсутствует.

На территории Башкортостана, по состоянию на 12 апреля, в связи с наступлением метеорологической весны и началом половодья зарегистрированы обращения граждан по 622 случаям (+183 случая за сутки) подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорожного полотна в 41 муниципальном образовании (+пять муниципальных образований за сутки). Поступили обращения по затоплению четырех домов и подтоплению 33 домов, 70 придомовых территорий, восьми участков дороги на территории 13 муниципальных районов республики в результате подъема воды на реках.

Ликвидацией подтоплений занимаются коммунальные, дорожные пожарно-спасательные службы: производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные канавы, проводится отсыпка.

Сложная ситуация сложилась в Уфимском районе. 12 апреля из-за подъема уровня воды в реке Кармасан подтоплено 19 домов села Асаново. В предыдущие дни были подтоплены дома и придворовые территории в селах Зубово и Чесноковка (река Берсианка), в селе Грибовка (река Тауш), в селах Подымалово (озеро) и Казырово (река Сикиязка) — всего 20 подтопленных домов, из них два дома затоплено, 34 подтопленных придомовых территорий и два участка дорожного полотна.

11 апреля подтопило талыми водами подвал школы села Подымалово. Сейчас воду из подвала откачали. В этот же день в результате подтопления талыми водами трансформаторной подстанции в селе Миловка отключено электричество в двух многоквартирных домах. На утро 12 апреля в одном многоквартирном доме электроснабжение восстановлено, во втором доме силами Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям производится откачка воды.

По данным ведомства, с 1 апреля талыми водами всего подтоплено 40 домов, 84 придомовых территорий и шесть участков дорожного полотна в 25 населенных пунктах Уфимского района и в двух садовых товариществах.