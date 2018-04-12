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12 апреля Четверг

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В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество

ОБЩЕСТВО

В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество Фото: Ксения Калинина

В давлекановской сметане найдены нарушения - Роскачество Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Эксперты Роскачества провели исследования сметаны с 20% жирностью. В лаборатории отправили 50 образцов популярных марок на российском рынке, включая трех белорусских производителей. У производителя из Башкортостана нашли несколько нарушений.

В частности, в давлекановской сметане животный жир подменен растительным, имеется разница между заявленной и фактической массой нетто, следовые количества антибиотиков тетрациклиновой группы. Последнее отмечено в качестве недостатка.

Самое серьезное нарушение — это фальсификация товара. Так, продукт «Давлеканово» — это даже не сметана. Однако эксперты Роскачества все же развенчали миф о повсеместной фальсификации молочной продукции.

Таким образом, в связи с вступлением в силу закона в июле 2018 года, подобную продукцию будут маркировать как «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», где будет отмечаться содержание растительного жира.

В Роскачестве пояснили, что товары изучались по 75 показателям качества и безопасности: 36 торговых марок признаны товаром повышенного качества, шесть — качественная и безопасная продукция, восемь — сметана с нарушениями.

Теги: Давлеканово, Роскачество, сметана, нарушения
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