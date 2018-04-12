Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 79.28 ↓

12 апреля Четверг

Уфа   °

В Уфе на реке Белой начался ледоход

ОБЩЕСТВО

В Уфе на реке Белой начался ледоход

Фото: Олег Яровиков

В Уфе на реке Белой начался ледоход

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на реке Белой начался ледоход. В районе Монумента Дружбы утром 12 апреля фотокорреспондент агентства «Башинформ» запечатлел на фото вскрытие реки. Как и предполагалось, с учетом сложившихся гидрометеорологических условий вскрытие началось в прогнозируемые сроки.

Как сообщалось ранее, в республике по состоянию на 10 апреля зарегистрировано девять мест вскрытий рек. Ледоход на реке Белой начался в районе города Салавата и села Табынское. «Тронулись» реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Дема — в Бижбулякском районе, Уршак — в Кармаскалинском, Тайрук — в Ишимбайском, Бирь и Кынгыр — в Мишкинском, Касмарка — в Зианчуринском районе.

В регионе паводковая ситуация отслеживается с помощью 17 круглосуточных гидропостов и 40 временных.

В Башкирии введен режим функционирования «Повышенная готовность» для предупреждения чрезвычайных ситуаций, нарушений работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и производственного назначения в связи с прохождением весеннего половодья 2018 года.

Теги: ледоход, половодье
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля. По информации спасателей, завтра в Б
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирована менингококковая инфекция легкой формы
В Нефтекамске у одного ребенка диагностирован менингококковый назофарингит. «По состоянию на сегодняшний день, на стационарном лечении по поводу легко
Паводковая обстановка в Башкирии: зафиксировано уже более 400 случаев подтопления талыми водами
На территории Башкортостана в связи с наступлением метеорологической весны и началом половодья с 1 апреля зарегистрированы обращения граждан по 403 случ
В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием
В Башкортостане после короткого повышения температуры воздуха днем до +14 градусов, в четверг, 12 апреля, вновь похолодает. По данным Башгидромета, на т
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть