В Уфе на реке Белой начался ледоход Фото: Олег Яровиков





















В Уфе на реке Белой начался ледоход Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на реке Белой начался ледоход. В районе Монумента Дружбы утром 12 апреля фотокорреспондент агентства «Башинформ» запечатлел на фото вскрытие реки. Как и предполагалось, с учетом сложившихся гидрометеорологических условий вскрытие началось в прогнозируемые сроки.

Как сообщалось ранее, в республике по состоянию на 10 апреля зарегистрировано девять мест вскрытий рек. Ледоход на реке Белой начался в районе города Салавата и села Табынское. «Тронулись» реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Дема — в Бижбулякском районе, Уршак — в Кармаскалинском, Тайрук — в Ишимбайском, Бирь и Кынгыр — в Мишкинском, Касмарка — в Зианчуринском районе.

В регионе паводковая ситуация отслеживается с помощью 17 круглосуточных гидропостов и 40 временных.

В Башкирии введен режим функционирования «Повышенная готовность» для предупреждения чрезвычайных ситуаций, нарушений работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и производственного назначения в связи с прохождением весеннего половодья 2018 года.